Путин заявил, что будет рад видеть все страны на праздновании 80-летия Победы в ВОВ

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Россия будет рада видеть всех в Москве 9 мая 2025 года на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе представителей стран антигитлеровской коалиции. Об этом рассказал Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Президент России отметил, что о жертвах, которые были принесены ради Победы, никогда не забудут. Он напомнил, что в это заметный вклад внесли участники антигитлеровской коалиции, но их потери были несопоставимы с советскими.

"У нас 27 миллионов, а там сколько? В США 500 тысяч погибло, в Великобритании и того меньше, там и 400 тысяч, по-моему, нет", – добавил он.

Кроме того, эти страны поддерживали СССР по ленд-лизу, однако Россия уже давно рассчиталась с союзниками. Путин заметил, что Москва ценит вклад союзников по борьбе с нацизмом.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что приедет в Москву для празднования Дня Победы 9 мая 2025 года. Об аналогичных планах высказался и словацкий премьер Роберт Фицо.

