Фицо назвал личным долгом посетить Москву в День Победы

Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал личным долгом посетить Москву 9 мая 2025 года и присутствовать на параде на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.

По его словам, в Словакии знают о роли СССР в победе на фашизмом. Он обратил внимание, что обязан приехать в Москву, ведь это будет 80-летие освобождения Чехословакии.

"Без Советского Союза фашизм никогда не был бы побежден, а Вторая мировая война никогда бы не была выиграна", – подчеркнул премьер.

Ранее Фицо принял официальное приглашение от Владимира Путина посетить парад в честь Дня Победы в Москве.

Кроме того, приглашение посетить Парад Победы 9 мая направлено президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Как уточнил Путин, в обеих странах помнят и чтят подвиг тех, кто сражался против нацизма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что празднование Дня Победы в 2025 году станет "очень крупным мероприятием". Он также рассказал о планах Москвы пригласить "очень много" иностранных лидеров. Песков отметил, что приглашены будут главы разных государств, а не только стран СНГ.