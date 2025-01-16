16 января, 20:50Общество
Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ, согласно которому утвердил проведение в 2025-м Года защитника Отечества. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.
Администрация президента, согласно указу, должна организовать комитет и дирекцию, которые займутся проведением мероприятий.
Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества на заседании Госсовета. Такое решение глава государства принял в честь участников специальной военной операции (СВО) и в память о подвигах всех предков.
Также российский лидер напомнил, что в этом году будет отмечаться 80-летие победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
Прошедший 2024 год был в России Годом семьи в связи с необходимостью популяризовать государственную политику в области защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.
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