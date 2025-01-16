Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому утвердил проведение в 2025-м Года защитника Отечества. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Администрация президента, согласно указу, должна организовать комитет и дирекцию, которые займутся проведением мероприятий.

Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества на заседании Госсовета. Такое решение глава государства принял в честь участников специальной военной операции (СВО) и в память о подвигах всех предков.

Также российский лидер напомнил, что в этом году будет отмечаться 80-летие победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Прошедший 2024 год был в России Годом семьи в связи с необходимостью популяризовать государственную политику в области защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

