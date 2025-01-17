Акцию "Ночь музеев" посвятят теме "Герои" в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всероссийская акция "Ночь музеев" в этом году будет посвящена теме "Герои", сообщила пресс-служба министерства культуры России на сайте.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, тема героев, в том числе тех, кто сражался за свободу и независимость страны в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), найдет отклик у музейного сообщества из разных уголков России. Кроме того, у каждого региона есть свои герои и памятные страницы истории.

"Мы вновь обратимся к героическим страницам прошлого, вспомним доблестные подвиги нашего народа в разные исторические периоды, услышим истории о героях и истории героев, рассказанные ими самими", – добавила Любимова.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Согласно документу, администрация президента должна организовать комитет и дирекцию, которые будут заниматься проведением мероприятий.

Помимо этого, российский лидер присвоил звания "Город трудовой доблести" свердловской Верхней Пышме, башкирскому Ишимбаю, челябинскому Миассу, татарскому Зеленодольску, кемеровскому Ленинску-Кузнецку, а также Кургану и Салехарду.