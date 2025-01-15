Путин поддержал присвоение звания "Почетный гражданин" всем ветеранам ВОВ

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Все участники Великой Отечественной войны (ВОВ) должны получить звание "Почетный гражданин" своего города, муниципалитета или региона, сообщил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" в режиме видео-конференц-связи.

С инициативой о присвоении званий выступило Минобороны России.

Ветеранов российский президент назвал примером безусловного патриотизма. В ходе заседания он также поручил региональным властям встретиться с ветеранами, узнать об их проблемах и обеспечить решение.

Ранее Путин подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ, вдовам фронтовиков и бывшим малолетним узникам концлагерей. Труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и совершеннолетним узникам концлагерей выплатят по 55 тысяч рублей.

Глава государства считает, что жизнь ветеранов нужно сделать достойной и обеспеченной. Они главные участники 80-летия Победы, добавил Путин.