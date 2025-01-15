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15 января, 15:10

Общество

Путин поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов, а также привести в порядок захоронения. Соответствующие поручения президент дал в ходе заседания российского организационного комитета "Победа".

"Необходимо тщательно предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времен войны. Обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ обеспечение безопасности на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Путин поднял тему дополнительных мер безопасности не только во время проведения празднования годовщины, но и при подготовке мероприятий.

Ожидается, что в рамках празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 170 мероприятий во всех регионах России. При этом основной площадкой празднования станет столичный Музей Победы.

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