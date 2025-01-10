Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности на праздновании 80-летия Победы

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ обеспечение безопасности на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в телеграм-канале Кремля.

На первом совещании в 2025 году президент поднял тему дополнительных мер безопасности не только во время проведения празднования годовщины, но и при подготовке мероприятий.

Празднование, которое состоится 9 мая 2025 года, уже начали планировать. Ранее Путин заявил, что приуроченные к этой дате памятные мероприятия пройдут во всех странах ОДКБ. Речь идет о памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских событиях.

Кроме того, Путин пригласил лидеров стран – участниц СНГ на празднование годовщины Победы. Также были приглашены принять участие в параде на Красной площади воинские расчеты этих стран.