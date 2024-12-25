Путин пригласил лидеров стран СНГ на празднование 80-летия Победы в ВОВ

Фото: Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пригласил лидеров стран – участниц СНГ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает "Московский комсомолец".

Также были приглашены принять участие в параде на Красной площади воинские расчеты этих стран.

"Мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества", – подчеркнул российский лидер на неформальном саммите руководителей государств-участников СНГ.

Празднование, которое состоится 9 мая 2025 года, уже начали планировать. Ранее Путин заявил, что приуроченные к этой дате памятные мероприятия пройдут во всех странах ОДКБ. Речь идет о памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских событиях.