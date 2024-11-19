Свыше 170 мероприятий пройдет во всех регионах России в честь 80-летия Победы

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Свыше 170 мероприятий пройдет во всех регионах России в рамках празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Восьмидесятилетие, без сомнения, станет важнейшим событием предстоящего года. <...> Наша общая задача – достойно отметить этот юбилей, отдав дань памяти подвигу нашего народа", – цитирует ее РИА Новости.

Как она отметила, план основных мероприятий все еще продолжает пополняться. В подготовке программы также участвуют два российских организационных комитета. Кроме того, следуя поручению Владимира Путина, Росархив готовит масштабную историко-документальную выставку "Великая Отечественная война: документы и артефакты".

В свою очередь, Российское военно-историческое общество совместно с Союзным государством реализует проект по созданию скульптурной композиции "Монумент Воину-победителю" для мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги".

Помимо этого, уже в текущем году стартуют первые события проекта "Победа одна на всех", посвященного вкладу народов советских республик в Великую Победу.

"80-летие станет лейтмотивом международного культурного сотрудничества в 2025 году, который объявлен Советом глав государств СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом", – подчеркнула Любимова.

При этом основной площадкой в следующем году станет столичный Музей Победы. В нем откроется новая масштабная экспозиция "Путь к Победе", рассказывающая о героизме солдат Красной Армии. Показ также затронет судьбы простых бойцов и вклад каждого российского региона и стран СНГ в победу.

Еще гости смогут посетить крупный выставочный проект "80 лет под знаком Победы", спецпроект "Вернисаж Победы" с работами известных живописцев, а также программу "Легенды советского кино" с серией выставок афиш и плакатов советских кинолент из собрания Госфильмофонда и Музея кино.

Кроме того, юбилейный год отметится Международным историко-культурным форумом "Победа в единстве", который продлится три дня и соберет не менее 500 участников, в том числе из-за рубежа.

Подобного рода программы состоятся и в других регионах страны, например в Волгограде, Белгородской области, Владивостоке, Севастополе и Калининграде. Также активную подготовку к юбилею ведут и федеральные театры.

Так, петербургский Национальный драматический театр представит видеофильм о военных годах Александринки, Большой театр России подготовит выставку "Война и музыка", в свою очередь, Малый театр организует показ архивных материалов.

Министр обратила внимание, что весной вновь будут зажжены "Свечи памяти", посажены деревья в рамках акции "Сад памяти", а также пройдут акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк".

Ко всему прочему на площадке кинотеатра "Иллюзион" в юбилейный год пройдут тематические проекты Госфильмофонда России, на которые в качестве почетных гостей будут приглашены ветераны и члены их семей.

"Юбилейный год позволит оживить память о том, что происходило в те годы, сохранить преемственность поколений и традиций, связанных с этим праздником", – заключила Любимова.

Празднование Дня Победы в 2025 году станет "очень крупным мероприятием", подчеркивал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва планирует пригласить "очень много" иностранных лидеров на парад Победы.

Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил о желании приехать в Москву в 2025 году для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, он считает данный визит своим личным долгом.