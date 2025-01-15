Путин подписал указ о выплате 80 тыс руб ветеранам ВОВ

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Владимир Путин подписал указ о разовой выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), вдовам фронтовиков и бывшим малолетним узникам концлагерей.

Кроме того, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концентрационных лагерей назначена выплата по 55 тысяч рублей. Она коснется также бывших работников объектов противовоздушной обороны (ПВО), морских и авиационных баз, и тех, кто возводил оборонительные укрепления.

В ходе заседания оргкомитета "Победа" Путин отметил, что жизнь ветеранов необходимо сделать достойной и обеспеченной. Президент назвал их главными участниками предстоящего праздника – 80-летия Победы.

В рамках празднования юбилея пройдет более 170 мероприятий во всех регионах России.

Основной площадкой станет Музей Победы в Москве. В нем откроется новая масштабная экспозиция "Путь к Победе", рассказывающая о героизме солдат Красной Армии. Показ также затронет судьбы простых бойцов и вклад каждого российского региона и стран СНГ в победу.