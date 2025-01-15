Белоусов заявил о проведении МО РФ мероприятий против фальсификации истории

Фото: kremlin.ru

Минобороны России в 2025 году проведет в стране и за рубежом более 20 военно-исторических мероприятий, направленных на противодействие фальсификации истории. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов на заседании оргкомитета "Победа".

Министр отметил противодействие фальсификации истории, говоря о важных направлениях, по которым работает МО РФ в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Белоусов также указал, что центральным событием праздника станут парады в Москве и восьми городах-героях. По его словам, парады пройдут в 12 городах, в которых располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Глава Минобороны уточнил, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, 10 из которых уже подтвердили участие.