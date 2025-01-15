Белоусов: парады в Москве и 8 городах-героях станут центральным событием 80-летия Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральным событием празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) станут парады в Москве и восьми городах-героях, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Также парады пройдут в 12 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, уточнил глава Минобороны. Он добавил, что в состав парадных расчетов войдут участники спецоперации (СВО), а также подразделения некоторых дружественных стран.

"Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие. В том числе семь стран бывшего Советского Союза", – отметил Белоусов на заседании оргкомитета "Победа".

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Кремль допускает участие военных из КНДР в параде на Красной площади к 80-летию Победы в ВОВ.

До этого Белоусов на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном передал ему приглашение направить подразделение вооруженных сил на парад в Москве. В России ожидают положительного решения.