Путин заявил о планах присвоить звание "Город трудовой доблести" еще восьми городам

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Почетное звание "Город трудовой доблести" планируется присвоить еще 8 российским городам, заявил Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа".

"В некоторых из них и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом", – сказал президент РФ.

Звание могут получить Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Башкирия), Ковров (Владимирская область), Миасс (Челябинская область), Зеленодольск (Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область), а также Курган и Салехард.

"Город трудовой доблести" присваивается тем населенным пунктам, чьи жители внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, работая в тылу. Сейчас таким званием обладают 63 города, включая подмосковные Коломну, Ступино и Подольск.

Ранее Путин призвал лидеров стран СНГ также учредить почетное звание, присвоив его соответствующим городам. Президент страны уверен, что Победа в ВОВ является общим достоянием всех народов СССР.

