ЦБ РФ выпустил четыре монеты из серии "Города трудовой доблести"

Фото: ЦБ России

Банк России выпустил четыре монеты из серии "Города трудовой доблести". Соответствующая информация появилась на официальном сайте ЦБ РФ.

Речь идет о памятных десятирублевых монетах. Они посвящены Томску, Перми, Саратову и Самаре. Как уточняет регулятор, тираж составляет миллион штук каждая.

Ранее Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную храму Вознесения Господня "Большое Вознесение" у Никитских ворот в Москве.

Монету серии "Памятники архитектуры России" выполнили из серебра 925-й пробы. Она имеет форму круга диаметром 39 миллиметров.

