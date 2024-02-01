ЦБ выпустил серебряную монету с изображением храма Вознесения Господня

Фото: cbr.ru

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную храму Вознесения Господня "Большое Вознесение" у Никитских ворот в Москве, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Монету серии "Памятники архитектуры России" выполнили из серебра 925-й пробы. Она имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Изготовлена качеством "пруф" и тиражом три тысячи единиц.

"Это один из самых известных храмов в Москве. Именно в нем в 1831 году венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова", – заявили в ЦБ.

На лицевой стороне монеты изображен Государственный герб РФ, номинал монеты 3 рубля.

На оборотной стороне монеты изображен храм Вознесения Господня на фоне выполненной в технике лазерного матирования сцены венчания Пушкина и Гончаровой; слева – миниатюрная фигура ангела, выполненная в рельефе. По окружности расположены надписи: в верхней части – "Храм Вознесения Господня "Большое Вознесение" у Никитских ворот", в нижней части – "Москва".

В Центробанке напомнили, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему без ограничений.

Ранее ЦБ РФ выпустил три памятные монеты, посвященные спортивным клубам "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА. Монеты номиналом 1 рубль сделаны из серебра 925-й пробы.

До этого Центробанк выпустил памятную трехрублевую серебряную монету в честь 30-летнего юбилея Совета Федерации.

Центробанк выпустил памятные серебряные монеты с московскими спортивными клубами