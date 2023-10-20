20 октября, 12:42Экономика
ЦБ РФ выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму "Аленький цветочек"
Фото: cbr.ru
Банк России выпустил в обращение три памятные монеты, посвященные советскому мультфильму "Аленький цветочек". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
"Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", – уточнили в ЦБ РФ.
Всего в обращение выпустили три монеты серии "Российская (советская) мультипликация": серебряные 3 рубля, стальные 25 рублей с никелевым покрытием и 25 рублей из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.
Монета из драгоценного металла имеет 925-ю пробу сплава. Общий тираж – 7 000 штук. Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей выпущены тиражом 850 000 и 150 000 штук соответственно.
Ранее председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил Центробанку РФ выпустить юбилейную монету с номиналом меньше 1 рубля. Так он прокомментировал возможную отмену подобных монет.
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