ЦБ РФ выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму "Аленький цветочек"

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Банк России выпустил в обращение три памятные монеты, посвященные советскому мультфильму "Аленький цветочек". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", – уточнили в ЦБ РФ.

Всего в обращение выпустили три монеты серии "Российская (советская) мультипликация": серебряные 3 рубля, стальные 25 рублей с никелевым покрытием и 25 рублей из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

Монета из драгоценного металла имеет 925-ю пробу сплава. Общий тираж – 7 000 штук. Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей выпущены тиражом 850 000 и 150 000 штук соответственно.

Ранее председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил Центробанку РФ выпустить юбилейную монету с номиналом меньше 1 рубля. Так он прокомментировал возможную отмену подобных монет.

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