Центробанк РФ выпустил памятную монету в честь юбилея Совфеда

Фото: cbr.ru

Центробанк России выпустил памятную трехрублевую серебряную монету в честь 30-летнего юбилея Совета Федерации. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монета выполнена из серебра 925-й пробы и имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Ее тираж составляет три тысячи единиц.

На оборотной стороне монеты присутствуют рельефные изображения стелы из фойе Совфеда и двух российских флагов. По окружности выгравирована надпись "Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации", внизу – "30 лет".

Монета является платежным средством и обязательна к приему без ограничений.

До этого ЦБ РФ выпустил памятную серебряную монету, посвященную солисту группы "Кино" Виктору Цою. Монета выполнена из серебра 925-й пробы и имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Ее тираж составлял 5 тысяч единиц.

