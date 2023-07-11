ЦБ РФ выпустил памятную монету из недрагоценных металлов "Работник строительной сферы"

Фото: cbr.ru

Центробанк 11 июля выпустил в обращение монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Работник строительной сферы" серии "Человек труда". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монета имеет форму круга диаметром 22 миллиметра. На лицевой части окружности сверху написано "Банк России", в нижней части – "2023". Слева и справа расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно. В центре монеты указан ее номинал.

На оборотной стороне присутствует рельефное изображение рабочего, выполняющего кирпичную кладку. Слева по окружности надпись "Человек труда".

Монетами можно расплачиваться на территории РФ. Тираж составляет один миллион штук.

Ранее ЦБ выпустил памятные монеты из драгоценного и недрагоценного металлов по мотивам мультфильма "Смешарики". Тираж монет из серебра 925-й пробы составил 7 тысяч штук, из стали с никелевым покрытием – 850 тысяч штук, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием – 150 тысяч штук. При этом монетами расплачиваться нельзя.



Центробанк РФ возобновил печать купюр номиналом 10 рублей