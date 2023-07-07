В Центробанке развеяли мифы о цифровом рубле

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После введения в оборот цифрового рубля наличные деньги никуда не исчезнут, а обязывать им пользоваться никого не будут. Главные мифы о цифровом рубле в беседе с "Газетой.ру" развеял замначальника управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

"Никакого цифрового концлагеря (за счет сохранения только цифровых рублей. – Прим. ред.) не планируется. В обороте одновременно будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли", – уточнил представитель Центробанка.

Также он коснулся слухов о том, что зарплаты бюджетников, пенсии и различные социальные пособия могут начать выплачивать только в цифровой валюте. По словам Ибрагимова, получать деньги в таком формате действительно будет можно, однако только по желанию самого человека.

Также Ибрагимов попытался успокоить тех, кто опасается, что введение цифрового рубля создаст предпосылки для организации тотальной слежки за гражданами. Он подчеркнул, что необходимости в этом нет, однако финансовые организации должны будут извещать власти при обнаружении подозрительных операций.

Ранее зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что введение цифрового рубля в систему российской экономики может состояться в 2025–2027 годах. При этом расплачиваться цифровыми деньгами или переводить их на счета россияне смогут уже в 2025 году.



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