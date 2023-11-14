ЦБ РФ выпустил памятные монеты, посвященные клубам "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА

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Центробанк России выпустил три памятные монеты в честь спортивных клубов "ЦСКА", "Динамо" и "Локомотив". Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Новинки в серии "Российский спорт" были выпущены в обращение 14 ноября. Монеты номиналом 1 рубль сделаны из серебра 925 пробы, уточнили в ЦБ РФ.

"ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество "Динамо" были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, "Локомотив" – в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов", – напомнили в пресс-службе.

На лицевой стороне монет изображен герб России, номинал, дата и клеймо Санкт-Петербургского монетного двора. На оборотной стороне расположены рельефные эмблемы спортивных клубов. Тираж монет составляет 10 000 штук каждая, заключили в Центробанке.

Ранее Банк России выпустил в обращение три памятные монеты, посвященные советскому мультфильму "Аленький цветочек": серебряные 3 рубля, стальные 25 рублей с никелевым покрытием и 25 рублей из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

До этого, в этом году, Центробанк выпустил памятную трехрублевую серебряную монету в честь 30-летнего юбилея Совета Федерации.

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