Парижский монетный двор уничтожил 27 миллионов монет из-за отказа ЕС утвердить их дизайн

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Парижский монетный двор был вынужден уничтожить 27 миллионов отчеканенных монет из-за того, что Еврокомиссия не утвердила их предварительно предложенный дизайн. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что глава Парижского монетного двора поторопил работников отчеканить 27 миллионов монет номиналом 10,20 и 50 евроцентов с новым дизайном в преддверии визита министра экономики Франции Брюно Ле Мэра. Однако Евросоюз отказался утверждать новый дизайн монет.

"Тонны евроцентов в итоге оказались уничтожены", – указано в сообщении.

В качестве причины отказа утверждать дизайн монет указывается то, что звезды, символизирующие страны-члены ЕС, на монетах были плохо видны. Финансовые потери из-за уничтожения монет могут составить от 700 тысяч до 1,2 миллиона евро.

Ранее Банк Англии представил дизайн купюр с изображением Карла III. Портрет короля появится на банкнотах номиналом в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Изображение монарха нанесут на лицевую сторону купюр, а их обратная сторона останется прежней. Новые банкноты поступят в обращение в середине 2024 года.

До этого Банк России сообщал, что в Москве и Подмосковье в обороте начали появляться купюры номиналом 5 и 10 рублей. В ЦБ РФ подчеркнули, что новые банкноты не станут заменой монетам того же номинала.

В России обновили 100-рублевую банкноту