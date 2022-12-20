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Банк Англии представил банкноты с изображением Карла III
Фото: bankofengland.co.uk
Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением короля Великобритании Карла III. Об этом сообщается на сайте организации.
Портрет короля появится на купюрах в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Изображение Карла III нанесут на лицевую сторону банкнот в виде камеи в прозрачном защитном окошке рядом с изображением Биг-Бена. Обратная сторона купюр будет прежней.
Ожидается, что новые банкноты поступят в обращение в середине 2024 года. Их напечатают для замены изношенных. Купюры также пустят в обращение в случае увеличения спроса.
При этом банкноты с портретом Елизаветы II останутся легальным платежным средством, пока не будут изношены или повреждены. Такое решение приняли, чтобы свести к минимуму экологические и финансовые последствия.
Ранее сообщалось, что в Великобритании в обращение поступили 50-пенсовые монеты с изображением Карла III. На первом этапе выпустили около 9,6 миллиона таких монет.
Лицо Карла, согласно принятой в Великобритании традиции, обращено налево – в сторону, противоположную его предшественнику.
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