Карл III не упомянет Меган и Гарри в своем рождественском послании

Фото: TACC/Henry Nicholls/AP

Король Карл III не обратится в рождественской речи к принцу Гарри и Меган Маркл из-за скандального документального фильма "Меган и Гарри" с их участием. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на личный источник.

Известно, что король уже записал рождественское видео, которое опубликуют 25 декабря.

"Я не думаю, что Карл III потратит на Меган Маркл и принца Гарри хотя бы минуту, и не будет никаких скрытых посланий о примирении, например их фото в рамке на его столе или видеоклипа, посвященного им", – сказал инсайдер.

Он отметил, что в видео продолжительностью 10 минут король попытается воодушевить и вдохновить Великобританию. Также в своем выступлении Карл III обратится к другим странам Содружества.

Источник отметил, что король достаточно мудр и опытен, чтобы знать, что нужно держаться подальше от семейных дел.

Ранее в документальном фильме "Меган и Гарри" герцог Сассекский впервые откровенно рассказал о потере ребенка и назвал виновником выкидыша Меган британский таблоид Daily Mail. В марте 2021 года Гарри и Меган также дали интервью Опре Уинфри, в котором заявили о безразличии, постоянном давлении и расизме со стороны родственников.

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