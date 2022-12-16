Принц Гарри назвал виновника выкидыша у Меган Маркл

Фото: AP Photo/Matt Dunham

В документальном фильме "Меган и Гарри" герцог Сассекский впервые откровенно рассказал о потере ребенка и назвал виновником выкидыша Меган британский таблоид Daily Mail.

В 2019 году издание опубликовало личное письмо Меган, которое она написала своему отцу Томасу Марклу. Герцоги подали иск против издателя. С тех пор Меган сильно переживала из-за случившегося, плохо спала и даже, по словам Гарри, думала о суициде.

"У моей жены случился выкидыш из-за того, что сделали Daily Mail", – заявил он.

Выкидыш произошел летом 2020 года – на следующий день после того, как принц Гарри и Меган Маркл улетели из Великобритании и обосновались в Монтесито. Герцогиня показывала подруге свой новый дом, но внезапно почувствовала боль и упала на пол с годовалым сыном Арчи в руках. Уже в больнице Меган сообщили печальную новость.

Ранее стало известно, что документальная картина "Меган и Гарри", которая была выпущена на стриминговой платформе Netflix, установила за первую неделю новый рекорд по просмотрам. Зрители уделили новому сериалу 81,55 миллиона часов.

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