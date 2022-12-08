Первые монеты с изображением Карла III поступили в обращение в Великобритании

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В Великобритании в почтовые отделения начали поступать 50-пенсовые монеты с изображением Карла III. Всего на первом этапе в обращение поступят порядка 9,6 миллиона таких монет. Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на Королевский монетный двор Великобритании.

Изображенный на монете портрет короля создал скульптор Мартин Дженнингс. Лицо Карла, согласно принятой в Великобритании традиции, обращено налево – в сторону, противоположную его предшественнику. Помимо портрета, на монете изображены также гербовые щиты и символы четырех народов, входящих в Соединенное Королевство.

Ранее в Великобритании выпустили последнюю монету в 50 пенсов, на которой изображена Елизавета II, ушедшая из жизни в сентябре этого года. Директор по работе с коллекционерами Ребекка Морган отметила, что на оставшихся двух выпусках монет серии появится изображение действующего короля Великобритании Карла III.

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