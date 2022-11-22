Карла III призвали лишить титулов Гарри и Меган из-за премии за борьбу с расизмом

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Британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Великобритании Карла III лишить принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов из-за премии Ripple of Hope американского Фонда за права человека имени Роберта Кеннеди. Об этом сообщает The Mirror.

"Это смехотворная награда для Меган и Гарри и позорное нападение на Британскую монархию", – написал Гардинер.

Он призвал британского монарха лишить их королевских титулов быстро и решительно. Политический аналитик отметил, что получение Гарри и Меган данной награды является оскорблением для монархии.

В свою очередь, племянница бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди Керри, которая будет вести церемонию награждения, заявила, что герцог и герцогиня Сассекские повели себя смело.

"Не многие бы осмелились ставить под вопрос структуру власти, которой обладают их коллеги, семья и общество. Это то, что сделали Меган Маркл и принц Гарри", – подчеркнула Кеннеди.

Ранее сообщалось, что Гарри и Меган номинированы на премию Ripple of Hope за их усилия, приложенные в борьбе против расизма. По словам Керри Кеннеди, Гарри и Меган приложили усилия в противостоянии расизму в королевской семье. Для достижения цели они пошли против традиций, формировавшихся в королевской семье в течение многих веков.

Пару удостоили награды, учрежденной в честь речи Роберта Кеннеди в 1966 году о "пульсе надежды". Церемония вручения состоится 6 декабря.

7 марта 2021 года в эфире американского телеканала CBS вышло интервью Опры Уинфри с Гарри и Меган. Одной из главных тем двухчасового разговора стали отношения внутри королевской семьи. В частности, Маркл сообщила о расизме со стороны королевской семьи.



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