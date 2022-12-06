Короля Великобритании Карла III снова попытались закидать яйцами

Фото: ТАСС/Pool Photo via AP//James Glossop

Полиция Британии задержала мужчину, бросившего яйца в сторону короля Великобритании Карла III. Монарх гулял по городу Лутон, расположенному недалеко от Лондона, сообщил телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на местную полицию.

"Предполагаемый инцидент произошел в центре Лутона во время визита монарха… Мужчина, который бросил яйцо в короля Карла, был задержан по подозрению в нападении", – заявляют местные правоохранительные органы. Задержанному мужчине около 20 лет.

Сотрудники службы безопасности после нападения увели короля подальше от собравшейся толпы. Через некоторое время после инцидента Карл III продолжил обмен рукопожатиями с представителями общественности.

Ранее сообщалось, что мужчина закидал Карла III и его жену Камиллу яйцами во время их визита в Йорк.

Принц Чарльз, взяв имя Карл III, стал королем Великобритании после смерти своей матери. Королева Елизавета, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.

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