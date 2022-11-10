Кинувшему яйца в Карла III студенту хотели запретить носить яйца в общественных местах

Фото: ТАСС/AP/Jacob King

Британскому студенту Патрику Телвеллу, который попытался напасть на королевскую чету, хотели запретили носить яйца в общественных местах. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что его выпустили под залог с определенными условиями. Телвелл теперь не может подходить к Карлу III ближе чем на 500 метров. Студенту также намеревались запретить носить яйца в общественных местах, однако тогда молодой человек не смог бы ходить в магазин.

Телвелл рассказал, что после случившегося он столкнулся с волной негатива в свой адрес. Мужчина признался, что ему уже приходили угрозы в соцсетях. Однако, по словам студента, своим поступком он хотел обратить внимание людей на фашистскую политику британских властей. Он призвал упразднить Королевство, а его активы передать в качестве репараций.

Ранее стало известно, что мужчину задержали в британском городе Йорк после того, как он предпринял попытку напасть на королевскую чету. Он бросил яйца в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу во время прогулки в Миклгейт-Бар.

Король и королева не пострадали. По информации СМИ, первые лица Великобритании прибыли в район в связи с официальной церемонией.



Газета The Mirror рассказала об условиях освобождения студента, кинувшего яйца в Карла III

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