Назван любимый алкогольный напиток короля Великобритании Карла III

Фото: ТАСС/Henry Nicholls/АР

Друг короля Великобритании Карла III, граф Тибор Калноки, рассказал о любимом алкогольном напитке монарха. Об этом сообщает Mirror.

По словам графа, британский монарх каждый вечер перед ужином выпивает бокал мартини. Он отметил, что во время заграничных поездок Карл III обязательно берет с собой свой собственный бокал для этого напитка.

Ранее в СМИ появилась информация, что Карл III и его жена не хотят переезжать в Букингемский дворец, так как он не соответствует стандартам современного мира. Отмечалось, что король считает нерациональным содержание монаршей резиденции.



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