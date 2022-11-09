15:34Происшествия
В Йорке задержали мужчину, бросившего яйца в королевскую чету Великобритании
Фото: телеграм-канал SHOT
Мужчину задержали в британском городе Йорк после того, как он предпринял попытку напасть на королевскую чету. Об этом сообщает РИА Новости.
"В короля Карла III и королеву-консорта Камиллу бросили яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар в Йорке. Мужчина был задержан в связи с инцидентом", – передает телеканал GB News.
Король и королева не пострадали. По информации СМИ, первые лица Великобритании прибыли в район, где произошел бросок, в связи с официальной церемонией.
Ранее была названа дата церемонии коронации Карла III. Она пройдет 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
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