В Йорке задержали мужчину, бросившего яйца в королевскую чету Великобритании

Фото: телеграм-канал SHOT

Мужчину задержали в британском городе Йорк после того, как он предпринял попытку напасть на королевскую чету. Об этом сообщает РИА Новости.

"В короля Карла III и королеву-консорта Камиллу бросили яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар в Йорке. Мужчина был задержан в связи с инцидентом", – передает телеканал GB News.

Король и королева не пострадали. По информации СМИ, первые лица Великобритании прибыли в район, где произошел бросок, в связи с официальной церемонией.

Ранее была названа дата церемонии коронации Карла III. Она пройдет 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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