Королевский монетный двор Великобритании начал выпускать монеты с изображением Карла III

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Британский Королевский монетный двор (КМД) приступил к выпуску монет номиналом 50 пенсов с изображением короля Великобритании Карла III, сообщает газета The Telegraph.

Предполагается, что в текущем году будет выпущено 9,6 миллиона монет, дизайн которых разработал скульптор Мартин Дженнигс. Они поступят в обращение в декабре.

Королевский монетный двор ранее сообщил, что монеты с изображением Елизаветы II останутся в обращении наряду с новыми и будут легальным платежным средством до тех пор, пока не повредятся или износятся.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября. Согласно правилам престолонаследия, британская корона перешла к ее старшему сыну Чарльзу.

Нового короля официально провозгласили главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 11 сентября. Кроме того, губернатор Гибралтара Дэвид Стил провозгласил Карла III королем островного государства.



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