В Британии выпустили последнюю монету в 50 пенсов с Елизаветой II – СМИ

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В Великобритании выпустили последнюю монету в 50 пенсов, на которой изображена Елизавета II, ушедшая из жизни в сентябре этого года. Об этом пишет Daily Mail.

Эта монета относится к серии, которую Королевский монетный двор посвятил 25-летию романа Джоан Роулинг "Гарри Поттер". Директор по работе с коллекционерами Ребекка Морган отметила, что на оставшихся двух выпусках монет этой серии уже появится изображение действующего короля Великобритании Карла III.

"Эта коллекция будет служить напоминанием о захватывающем переходе от самого долгого правления в истории Британии к первому появлению на монетах Его Величества (Карла III. – Прим. ред.)", – добавила она.

Морган также выразила уверенность в том, что коллекционеры будут заинтересованы в этой серии больше, чем в других.

Ранее сообщалось, что аэропорт во французском городе Ле-Туке-Пари-Плаж переименуют в честь скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II.

Город, в котором расположена авиагавань, пользуется большой популярностью у британцев.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Он взял имя Карл III.

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