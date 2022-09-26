Щенки корги подорожали в Британии в три раза после смерти Елизаветы II

26 сентября, 18:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Интерес к любимой породе собак королевы Елизаветы II – корги – значительно вырос в Великобритании после смерти монарха. Об этом сообщает издание The Times.
В газете написали, что цены на корги на сайте Pets4Homes выросли до 6 тысяч фунтов (по курсу от 26 сентября – 377 445 рублей. – Прим. ред), что в три раза выше их обычной стоимости.
"Цена между 1,8 и 2 тысячами фунтов была бы нормальной для щенка корги. Лишь спекулянты могут устанавливать такие цены сейчас, а не обычные заводчики, они довольно разумны", – приводит слова заводчика Мэри Дэвиса издание.
Отмечается, что собаку этого специалиста по кличке Тимми использовали в роли производителя для одного из выводков королевских корги.
Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории страны Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу.
Во время похоронной процессии на улице Виндзор двух корги Елизаветы II вывели попрощаться с хозяйкой. Собаки наблюдали за происходящим, стоя у Виндзорского замка.
Кроме того, любимых питомцев королевы передадут новым хозяевам. Двух корги по кличке Муик и Сэнди заберут ее сын принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюссон.
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