Книга с пророчеством о смерти Елизаветы II стала бестселлером

Фото: youtube.com/The Royal Family

В Британии начали массово скупать книги с предсказаниями Нострадамуса о смерти Елизаветы II, сообщает The Sunday Times.

По информации газеты, в период с 11 по 17 сентября книгу писателя Марио Ридинга "Нострадамус: Полные пророчества будущего" купили 8 000 человек. Отмечается, что за неделю до смерти королевы Британии было куплено только пять экземпляров. Таким образом, книга стала бестселлером.

В материале говорится, что одна из интерпретаций предсказаний, которую сделал автор книги, гласит, что "королева Елизавета II умрет примерно в 2022 году в возрасте около 96 лет". Автор также предполагает, что ее сын Чарльз станет королем, однако позже откажется от престола.

Церемония государственных похорон королевы Елизаветы II прошла в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Процесс погребения сопровождался похоронной песнью, которую исполнил одинокий волынщик.

На церемонии присутствовали все члены королевской семьи, бывшие и действующие служащие Короны, новый британский премьер Лиз Трасс и другие высокопоставленные чиновники, в том числе президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Вальтер Штайнмайер.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории страны Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу.

