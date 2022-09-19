Музыканты, солдат и полицейский потеряли сознание во время похорон Елизаветы II – СМИ

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Пять человек потеряли сознание, исполняя свои служебные обязанности в ходе похорон королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что плохо себя почувствовали два музыканта оркестра королевских ВВС, солдат полка гуркхских стрелков, полицейский и сотрудник Букингемского дворца. Полицейского и солдата-гуркха пришлось уносить на носилках, однако последний позже смог вернуться в строй, выпив бутылку воды.

Церемония государственных похорон королевы Елизаветы II началась в Вестминстерском аббатстве в понедельник примерно в 13:00 по московскому времени. На ней присутствовали в том числе президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Вальтер Штайнмайер.

Вечером 19 сентября гроб с телом Елизаветы II опустили в королевскую усыпальницу, расположенную в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории страны Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу.

