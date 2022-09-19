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Гроб с телом Елизаветы II опустили в королевскую усыпальницу, расположенную в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что процесс погребения британской королевы сопровождался похоронной песнью, которую исполнил одинокий волынщик. На церемонии присутствовали все члены королевской семьи, бывшие и действующие служащие Короны, новый британский премьер Лиз Трасс и другие высокопоставленные чиновники, в том числе государств – членов Содружества наций.

Еще одна служба состоится 19 сентября позднее. На ней смогут присутствовать исключительно члены королевской семьи.

Церемония государственных похорон королевы Елизаветы II началась в Вестминстерском аббатстве в понедельник примерно в 13:00 по московскому времени. На ней присутствовали в том числе президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Вальтер Штайнмайер.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории страны Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу.

