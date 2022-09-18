Президент Армении нарушил правила во время прощания с Елизаветой II – СМИ

Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян/Photolure

Президент Армении Ваагн Хачатурян нарушил протокольные правила в ходе прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, сделав фотографию на смартфон. Об этом сообщает Sun.

Согласно правилам прощания с монаршей особой, гости не могут фотографироваться во дворце. Однако издание опубликовало фотографию, на которой запечатлено, как Хачатурян позирует для фото своему ассистенту, стоя в очереди к гробу королевы. По фотографии невозможно понять, попал ли гроб в кадр.

По информации газеты, это первый такой случай за все дни церемонии прощания с Елизаветой II, которая идет с 14 сентября.

Королева Елизавета, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Накануне там началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится до понедельника.