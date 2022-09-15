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Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание опубликовало видеозапись инцидента. Уточняется, что перед этим стражник ненадолго спустился с трибуны, однако затем вернулся на свое место со служащим, который должен был его сменить.

По информации газеты, из-за инцидента трансляция церемонии ненадолго прекращалась. На помощь упавшему стражнику пришли сотрудники полиции.

Гроб с телом Елизаветы II находится под круглосуточной охраной подразделений телохранителей британского монарха, Королевской гвардейской дивизии и церемониальных стражей лондонского Тауэра.

Королева Елизавета, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Накануне там началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится до понедельника.