Военный борт с телом Елизаветы II прибыл в Лондон

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Борт с телом британской королевы Елизаветы II прибыл в Лондон. Гроб доставило военно-транспортное судно Boeing C-17 Globemaster, недавно отправлявшее гуманитарную помощь и вооружения на Украину, сообщает ТАСС.

В самолете была принцесса Анна со своим супругом Тимоти Лоренсом. А на взлетной полосе борт встречали глава британского кабмина Лиз Трасс, министр обороны Бен Уоллес, командиры и солдаты королевской эскадрильи британских военно-воздушных сил.

Ожидается, что траурный кортеж проедет по улицам британской столицы в направлении Букингемского дворца. Там его встретят Карл III и его супруга королева-консорт Камилла, а также принц Уильям и принцесса Кейт.

Гроб выставят в одном из парадных залов резиденции монарха, где с Елизаветой II смогут проститься члены королевского двора и персонал. 14 сентября гроб из Букингемского дворца перевезут в Вестминстерский дворец, где он будет стоять до похорон.

Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Последние месяцы королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года ее госпитализировали, после чего она стала появляться на публике с тростью.

Похороны покойного монарха состоятся 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Церемония начнется в 13:00 по московскому времени. День похорон объявлен в Великобритании выходным.

