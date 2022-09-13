Гроб Елизаветы II доставят в Лондон на военно-транспортном самолете Boeing C-17

Фото: ТАСС/EPA/DAREK DELMANOWICZ

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставят в Лондон из Эдинбурга на борту Boeing C-17 Globemaster, который недавно был задействован в доставке гуманитарной помощи и вооружения на Украину, сообщил в эфире телеканала Sky News начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон.

По его словам, это один из стратегических военно-транспортных самолетов. Он добавил, что для доставки гроба на авиабазу королевских ВВС Нортхолт потребовалось огромное планирование.

"Мы тесно работали с Букингемским дворцом, чтобы выполнить их желания в этот день, который, как мы все отчаянно надеялись, никогда не настанет", – сказал Уигстон.

Он рассказал, что этот самолет активно используется – он перевез большинство из 15 тысяч человек, которых эвакуировали из Афганистана прошлым летом. С тех пор он использовался для доставки гуманитарной помощи и компонентов военной помощи Украине.

Гроб прибудет из Эдинбурга в районе 21:00 по московскому времени в сопровождении дочери королевы принцессы Анны и ее мужа Тимоти Лоренса. Затем его доставят на катафалке в Букингемский дворец, где траурную процессию встретят король Карл III и его супруга королева-консорт Камилла, а также наследник престола принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт.

Гроб выставят в одном из парадных залов резиденции монарха, где с Елизаветой II смогут проститься члены королевского двора и персонал. 14 сентября гроб из Букингемского дворца перевезут в Вестминстерский дворец, где он будет стоять до похорон, которые пройдут 19 сентября.

Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Последние месяцы королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года ее госпитализировали, после чего она стала появляться на публике с тростью.

Похороны покойного монарха состоятся 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Церемония начнется в 13:00 по московскому времени. День похорон объявлен в Великобритании выходным.

