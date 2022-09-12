В Британии попросили не приносить ко дворцу плюшевых медвежат в память о Елизавете II

Фото: AP/TASS/Peter Morrison

Жителей Великобритании, желающих почтить память королевы Елизаветы II, попросили не приносить к Букингемскому дворцу плюшевых медвежат и воздушные шары. Об этом сообщается на сайте организации Royal Parks.

В письме уточняется, что будут приниматься открытки и цветы без оберток.

Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Последние месяцы королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года ее госпитализировали, после чего она стала появляться на публике с тростью.

После смерти королевы британский престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III. В субботу, 10 сентября, его официально провозгласили королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

