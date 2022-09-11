Байден будет присутствовать на похоронах Елизаветы II

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Президент США Джо Байден принял официальное приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает ТАСС.

В Белом доме уточнили, что американского лидера будет сопровождать первая леди Джилл Байден.

Также стало известно, что государственные похороны королевы Елизаветы II посетит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой Эльке Бюденбендер.

Похороны покойной королевы запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Церемония начнется в 13:00 по московскому времени. День похорон объявлен в Великобритании выходным.

Перед этим гроб с телом покойной королевы на четыре дня выставят в холе британского парламента. В это время все желающие смогут проститься с монархиней.

Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Последние месяцы королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года ее госпитализировали, после чего она стала появляться на публике с тростью.

После смерти королевы британский престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III. В субботу, 10 сентября, его официально провозгласили королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

