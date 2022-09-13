Очередь желающих проститься с Елизаветой II сформировалась задолго до прибытия гроба – СМИ

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Очередь из желающих проститься с покойной королевой Великобритании Елизаветой II сформировалась в Лондоне еще до прибытия гроба с ее телом. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, один из скорбящих пришел на место за 48 часов до начала публичной церемонии прощания. Другая жительница приехала на прощание с монархом днем 12 сентября, несмотря на то, что церемония начнется только 14 сентября.

В СМИ напомнили, что правительство Великобритании рекомендовало желающим проститься с Елизаветой II подготовиться заранее. Предполагается, что очередь на прощание будет находиться в постоянном движении, что исключит возможность отдыха для пришедших. На церемонии прощания посетителям разрешено иметь при себе только небольшие сумки, перед входом их проверят на безопасность.

Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Последние месяцы королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года ее госпитализировали, после чего она стала появляться на публике с тростью.

Похороны покойного монарха состоятся 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Церемония начнется в 13:00 по московскому времени. День похорон объявлен в Великобритании выходным.

