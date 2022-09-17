Медпомощь понадобилась более 700 желающим проститься с Елизаветой II – СМИ

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Помощь врачей потребовалась свыше 700 британцам, которые стояли в очереди, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, сообщает Independent со ссылкой на Лондонскую службу скорой помощи.

Как рассказали представители службы, за трое суток с начала образования очереди помощь была оказана 710 горожанам, при этом из них 81 человек был госпитализирован.

Уточняется, что только в пятницу, 16 сентября, за помощью к врачам обратились 275 британцев. Многие из них теряли сознание, что нередко приводило к травмам головы, уточнили в службе скорой помощи.

Там также предупредили о похолодании в субботу вечером, 17 сентября, и о необходимости стоять в очереди на прощание в течение нескольких часов, а, вероятно, и всю ночь.

Гражданам посоветовали брать с собой необходимые таблетки и теплые вещи, а также пить много жидкости и часто делать перекусы во время ожидания в очереди.

Королева Елизавета, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Накануне там началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится до понедельника.

