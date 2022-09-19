Байдена застали смеющимся на похоронах Елизаветы II

Президент США Джо Байден засмеялся на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Соответствующий момент попал на видео.

На записи видно, как Байден вместе со своей супругой Джилл весело обсуждал какую-то тему с одним из гостей церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.

Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне Байден забыл, где расположен выход со сцены. На видео было видно, как политик договаривает речь, кладет микрофон и начинает с потерянным видом осматриваться по сторонам.

Потом Байден направляется вправо, но останавливается и возвращается к микрофону, решая позвать помощников. С ними уже он покидает сцену.

