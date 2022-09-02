Байден назвал Трампа экстремистом, угрожающим основам США

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Экс-президент США Дональд Трамп и его сторонники являются воплощением экстремизма, который угрожает основам политической системы Соединенных Штатов, заявил американский лидер Джо Байден.

Выступая в Филадельфии с речью, посвященной демократическим ценностям и противодействию политике республиканцев, Байден раскритиковал главный политический лозунг Трампа MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку вновь великой").

"Равенство и демократия находятся под угрозой. И мы сделаем самим себе только хуже, если будем притворяться, что это не так. <...> Я считаю, что Америка находится в переломном моменте, это один из тех моментов, когда определяется, каким все будет в будущем", – приводит слова Байдена ТАСС.

Ранее издание The Hill сообщило, что представители Республиканской партии готовятся объявить Байдену импичмент после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Они обвиняют президента США в совершении "тяжких преступлений", в частности, в его подходе к ряду вопросов, касающихся пограничного контроля, пандемии коронавируса и вывода американских войск из Афганистана.

До этого Трамп призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года и провести новые. Политик отметил, что это должно быть сделано незамедлительно из-за решения ФБР "похоронить" историю с ноутбуком сына Байдена Хантера.

Трамп также заявил, что во время его президентства у США была "величайшая экономика", а Байден превратил Соединенные Штаты в нищую страну, которая вынуждена просить о помощи.