Трамп заявил, что США могут повторить судьбу СССР

10:32
Фото: AP Photo/Mark Humphrey
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, поскольку главная угроза стране сейчас исходит изнутри, передает ТАСС.
"Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри", – заявил Трамп, комментируя действия руководителей Демократической партии.
В качестве примера он привел демократку Нэнси Пелоси, занимающую пост спикера Палаты представителей Конгресса. По его словам, она одна из таких угрожающих США фигур. В связи с этим Трамп пообещал продолжать заниматься политической деятельностью.
"Я делаю это для Америки. Потому что, если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды на лучшее", – сказал экс-лидер страны.
Он высказал мнение, что США при Джо Байдене растеряли все те внешне- и внутриполитические достижения и преимущества, которые якобы обеспечила предыдущая вашингтонская администрация.
Ранее Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на выборах. Он подчеркнул, что действующий американский лидер Джо Байден привел страну к упадку. Он назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков, потерю энергетической независимости и другие проблемы.
До этого Трамп назвал США нацией, которая находится в упадке. По его словам, действующие власти напрасно читают нравоучения другим странам, когда невинных американцев убивают на улицах. Бывший американский лидер считает, что закон в Штатах попран. Он также назвал слабой политику предотвращения преступлений.
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