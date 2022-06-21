Действия Байдена на Украине могут закончиться мировой войной – Трамп

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Фото: AP Photo/Mark Humphrey
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действия администрации Джо Байдена в ситуации с конфликтом на Украине могут привести к мировой войне, сообщает РИА Новости.
"У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией", – сказал Трамп.
На вопрос, подходит ли Байден для руководства США, экс-лидер страны заявил, что "ситуация в стране терпит фиаско". Он также напомнил о ситуации с выводом американских сил из Афганистана и росте инфляции в стране.
Ранее Трамп критически оценил экономическое состояние страны. По его мнению, США находятся "в огромной беде". Политик отметил, что на фоне экономического кризиса возможен дальнейший рост стоимости бензина – вплоть до семи долларов за галлон или выше.
В настоящий момент цены на бензин в США превысили отметку в 5 долларов за галлон, что стало антирекордом страны. По оценке министра финансов США Джанет Йеллен, американская экономика продолжит замедляться.
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