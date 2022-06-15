Политический обозреватель заявил о чудовищной ошибке США в отношении экономики РФ

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Политический аналитик Джеймс Дор заявил, что американское правительство ошибочно решило, что Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России. Таким мнением он поделился в авторском шоу на Youtube.

"Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру", — пояснил эксперт.

По его мнению, попытка разорвать торговое сотрудничество с РФ будет грозить перестройкой всего глобального рынка.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз обвинил в подорожании топлива и продуктов в США Владимира Путина. Это произошло сразу после публикации данных об инфляции за май, которая побила 40-летний рекорд.

В пятницу министерство труда США опубликовало отчет, согласно которому инфляция в США ускорилась до 8,6% и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года.

Днем ранее глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо на американском рынке. Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в Штатах в ближайшей перспективе.

Ранее Владимир Путин пошутил, что на Западе начали называть инфляцию его именем. Президент РФ заявил, что западные государства пытаются переложить ответственность за собственные ошибки на Россию. Он привел в пример ситуацию с ограничениями в области удобрений и энергоносителей. Запреты в этих сферах, отметил Путин, привели к существенному росту цен.

До этого глава американской ассоциации нефти и газа Тим Стюарт заявил, что энергетический кризис, который сейчас переживают США, может стать самым сложным за последние 50 лет. Он отметил, что цены на дизельное топливо и бензин бьют рекорды, при этом запасы находятся на критически низком уровне.

