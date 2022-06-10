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Экономика

09:32

Экономическая ситуация в Европе будет критичной в ближайшие месяцы – СМИ

экономиказа рубежом

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Ситуация в экономике европейских стран будет критичной в ближайшие несколько месяцев, сообщает газета Financial Times.

"Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи", – следует из статьи.

Авторы отметили большой риск рецессии в еврозоне. По их мнению, Европейскому центральному банку следует перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки. Кроме того, необходимо принять меры по недопуску усиления инфляции.

По данным издания, существует вероятность увеличения спроса в связи с отменой связанных с коронавирусом ограничений, однако рост будет сдерживаться из-за давления повседневных расходов на доходы потребителей, спровоцированных подорожанием энергоносителей. По словам авторов, Европа должна сократить затраты на другие вещи, так как является нетто-импортером энергоносителей, "а увеличение цен на нефть и газ сделало всех беднее".

Ранее сообщалось, что треть государств – членов Евросоюза столкнулась с сильным ростом инфляции, сильнее всего это коснулось стран Балтии и Восточной Европы.

Наибольшим приростом потребительских цен отметились такие страны, как Эстония (19%), Литва (16,8%) и Болгария (14,4%). Далее следуют Чехия (14,2%), Румыния (13,8%), Латвия (13%), а также Польша (12,4%).

Как объяснили эксперты, на рост цен и падение доходов в регионе влияет ряд факторов, в том числе резкий рост стоимости энергоносителей.

Эксперты считают, что рекордная инфляция в Европе и США может растянуться на годы

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