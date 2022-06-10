Экономическая ситуация в Европе будет критичной в ближайшие месяцы – СМИ

09:32
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Ситуация в экономике европейских стран будет критичной в ближайшие несколько месяцев, сообщает газета Financial Times.
"Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи", – следует из статьи.
Авторы отметили большой риск рецессии в еврозоне. По их мнению, Европейскому центральному банку следует перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки. Кроме того, необходимо принять меры по недопуску усиления инфляции.
По данным издания, существует вероятность увеличения спроса в связи с отменой связанных с коронавирусом ограничений, однако рост будет сдерживаться из-за давления повседневных расходов на доходы потребителей, спровоцированных подорожанием энергоносителей. По словам авторов, Европа должна сократить затраты на другие вещи, так как является нетто-импортером энергоносителей, "а увеличение цен на нефть и газ сделало всех беднее".
Ранее сообщалось, что треть государств – членов Евросоюза столкнулась с сильным ростом инфляции, сильнее всего это коснулось стран Балтии и Восточной Европы.
Наибольшим приростом потребительских цен отметились такие страны, как Эстония (19%), Литва (16,8%) и Болгария (14,4%). Далее следуют Чехия (14,2%), Румыния (13,8%), Латвия (13%), а также Польша (12,4%).
Как объяснили эксперты, на рост цен и падение доходов в регионе влияет ряд факторов, в том числе резкий рост стоимости энергоносителей.
Эксперты считают, что рекордная инфляция в Европе и США может растянуться на годы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: